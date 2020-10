Buchempfehlung: Ich bleibe hier

Wer Sprache hat, hat Heimat

Trina ist ungestüm, heiter, sie weiß, was sie will. So schildert sich die Ich-Erzählerin in ihren Rückblicken. In ihrer Gegend ist die Idylle noch nicht eingezogen, die Menschen besitzen ein wenig Land, arbeiten viel, reden wenig: Den Geruch nach ihren Viechern tragen sie mit sich. Trina schaut genau, berichtet ebenso exakt und eröffnet damit eine weite Perspektive. Da sitzt ein junges Mädchen, von den Eltern wenig unterstützt, über ihren Büchern und denkt über Erich nach, dabei interessieren sie Männer eigentlich nicht.

Exakt setzt Balzano seine historischen Lesezeichen: den Marsch auf Bozen, die Verwüstung Bozens durch die Faschisten, die tatenlos zusehenden Carabinieri, der Faschismus, der sich aufgrund dieser Tatenlosigkeit immer weiter ausbreitet. Der Autor schildert ein Leben in den Grenztälern im Rhythmus der Jahreszeiten, unaufgeregt, sicher, Heimat gebend.