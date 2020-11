Buchempfehlung: Alt sind nur die anderen

Es fällt schwer, sich alt zu fühlen

Wer den Roman „Chuzpe“ von Lilly Brett vor Jahren las, hat noch immer diesen melancholischen Erzählton im Ohr: Da ist Edek Holocaustüberlebender, als schrulliger, kaum alterndern, vor Lebenslust und –freude sprühender Mann die tragende Figur. Edek widersetzt sich hier den guten Ratschlägen seine Gesundheit und Sexualität betreffend. Ein Klops geht immer! Das meinte Edek. Jetzt erzählt die Autorin von ihrem eigenen Altern, schreibt von ihren etwas bizarren Essgewohnheiten – polnische Klopse spielen bei ihr keine Rolle – dem Leben in New York und erzählt feinsinnig davon, wie unbemerkt das Alter auf einmal mit am Tisch sitzt. Nirgendwo altert man vermutlich schneller als in einem Apple-Store in Soho.