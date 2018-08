Liebe Christine …

Und „Zwei Wochen im Mai“, das ich vor „Maikäfer flieg“ gelesen hab, einfach, weil es da war, im Ferienhaus: Deine Erlebnisse im Hernals nach Kriegsende. Erstaunliches hast du darin beschrieben. Deine Fähigkeit, den Zahnschmerz deines Vaters als dunkelrot mit schwarzen Flecken wahrzunehmen, „so groß und so rund und so hart wie eine Glasmurmel“, die sich durch dein langes Streicheln verformt hat zu einem dicken Tropfen, der von der Wange zum Hals gewandert ist (Beltz & Gelberg TB 476, S. 47), das hat mich als Kind echt beeindruckt. Überhaupt: Das Nebeneinander von „Übersinnlichem“, Fantasiegeschöpfen wie das Schutzgespenst, der Zwerg im Kopf, diese doch so echt weil konkret hilfreichen Wesen so ähnlich wie Lobes „Omama im Apfelbaum“ und dem Hierseitigen, Abseitigen, tief Körperlich-Menschlichen.

Danke, Christine, für deine vielen Bücher, die ich teilweise erst als Erwachsene entdeckt habe. Dafür dass ich mit meinem Sohn an den Kassetten mit den Franzgeschichten Spaß haben konnte: „Pflicht“ war ein hässliches Wort, fand der Franz. Und da hat er ganz Recht, wir haben dem sofort zugestimmt. Und seit wir das gehört haben, können wir bei uns in der Familie das Wort „Pflicht“ nicht mehr aussprechen, ohne an deine Stimme und deinen manchmal zu einem schief-hintergründigen Lächeln verzogenen Mund zu denken. Und „kariert im Hirn“ wie der Franz fühlen wir uns ab und zu auch, nur wissen wir jetzt ein Wort für den Zustand.

Danke für das alles und noch viel mehr: Deine unverstellte Ehrlichkeit, deine Offenheit, deine Unverblühmtheit im Benennen von dem, was ist … Du wirst uns fehlen, oder bist du jetzt unser Schutzgespenst? Gerade in dieser Zeit unserer unge-rechten Regierung wäre das sehr tröstlich.