2 Schalotten, klein geschnitten

2 Knoblauchzehen, klein geschnitten

25 g Butter

25 g Olivenöl

1 Karotte, würfelig geschnitten

150 g rote Linsen

350 ml trockener Weißwein

1 l Gemüse- oder Geflügelfond

500 ml frisch gepresster Gemüsesaft (Karotten, Sellerie, Fenchel et cetera)

einige Safranfäden

Salz

Pfeffer

50 g schwarze Linsen

Ofenkürbis:

500 g Muskatkürbis

(4 gleiche Stücke)

Olivenöl

Kreuzkümmel, gemahlen

Koriander, gestoßen

1 EL Honig

Salz

Topfennockerln:

170 g Bauerntopfen

20 g Butter

1 Ei

50 g glattes Mehl

Salz

Pfeffer

Für den Ofenkürbis Kürbisscheiben auf ein mit Öl bestrichenes Blech ­legen, mit übrigen Zutaten würzen und mit ­Olivenöl beträufeln. Mit Alufolie ­abdecken und im Rohr bei 220 °C weich garen (15–30 Minuten).

Für die Topfennockerln alle Zutaten glatt rühren. Den Teig für circa 20 Minuten kalt stellen. Nockerln formen und in leicht kochendes Salzwasser legen, 4–5 Minuten ziehen lassen, vorsichtig aus dem Wasser heben und abtropfen lassen.

Für die Suppe Schalotten und Kno­b­lauch in Butter und Olivenöl andünsten. Karotten und gewaschene Linsen zugeben. Mit Weißwein ablöschen und einkochen lassen. Mit Fond auffüllen, Safran zugeben. Kochen lassen, bis die Linsen und die Karotten weich sind. Suppe fein pürieren, Wurzelsaft zugießen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die schwarzen Linsen separat in Salzwasser weich kochen, abseihen.

Anrichten: Suppe in Teller schöpfen, mit gebratenem Kürbis, Topfennockerl und schwarzen Linsen anrichten.