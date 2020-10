Buchempfehlung: Glasflügel

Nach dem Suizid der Tochter läuft die Ehe beinahe aus dem Ruder: Waren sie zu ehrgeizig, haben sie die junge Turnerin überfordert? Haben sie ihre Zwangsstörung zu leicht genommen, Anzeichen des Suizids übersehen oder haben die Pädagogen in der alternativen Einrichtung weggesehen? Oder war die Einrichtung zur Bereicherung der Betreiber gedacht und nicht zum Wohle der jungen, verwirrten Menschen, jeder für sich liebenswert? Die Ermittlungen führen an Ränder der Gesellschaft, zu jenen Menschen, die mit viel Sinn für Gerechtigkeit nicht mehr in der Bussi-Bussi-Gesellschaft mitmachen wollen, die die Verlogenheit körperlich verletzend finden. Einer von ihnen tötet, weil er Rache will. Jemand anderes mordet, weil die Ausgrenzung so unerträglich ist. Jeppe und Anette haben wirklich viel zu tun, am Ende liebt Anette ihre Kleine, so knapp dem Tod entronnen, wie sie ist.