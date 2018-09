Weltanschauen-Reise:<br>Winter in den rumänischen Karpaten

Winterwandern und siebenbürgische Begegnungen



Beeindruckende, aber einfache Winterwanderungen in den stillen Wäldern und der einsamen Bergwelt des Naturparks Königstein und faszinierende Begegnungen mit den Menschen in Siebenbürgen stehen im Mittelpunkt dieser Reise, bei der Sie aber auch die Städte Hermannstadt, Kronstadt und Schäßburg kennenlernen. Sie nächtigen in einer ökologischen Familienpension, werden mit regionalen und lokalen Produkten verwöhnt und tauchen in die Vielfalt dieses Landes ein.

DATUM: 01. bis 09. Februar 2019, mit Lucia Zeiner

PREIS: 1.260 € (Reise im Schlafwagen; DZ mit Vollpension)

Ein Detailprogramm steht auf www.weltanschauen.at zum Download zur Verfügung.

ANMELDUNG: www.weltanschauen.at oder unter info@weltanschauen.at

Anmeldeschluss: 20. Dezember 2018