Buchempfehlung: Ihr Königreich

Wir gegen alle anderen

Wenn Jo Nesbø zu erzählen beginnt, wartet man auf den ersten Toten, den ersten Mord, den ersten Rückfall des trockenen Alkoholikers Harry Hole, auf die Hektik und die Intrigen des Polizeiapparates. Diesmal ist das erste Lebewesen, das zu Tode kommt, Dog. So der Name des Hundes, den Namen hat ihm der Vater gegeben, der nie viel Worte machte. Harry Hole tritt hier nicht auf, Hektik kommt hier in den Bergen rund um die norwegische Kleinstadt Os nie auf, Intrige und Versteckenspielen kennt man hier aber sehr wohl. Nesbø entwickelt hier vorsichtig die Legende der beiden Opgard-Brüder, deren Eltern bei einem Autounfall starben, die stets mit mysteriösen Autounfällen in Verbindung stehen und alle im Ort immer wieder verwundern.

Es ist Roy, der Ich-Erzähler, der Dog schließlich von seiner Qual erlöst: Dem Vater gegenüber ist es Carl, der jüngere der beiden Brüder gewesen, schließlich will der Vater „richtige Männer“ in seinen Söhnen sehen. Trauer wird hier weggewischt, der Vater liebte Dog, mehr noch, er vergötterte das Tier. So lernt man im Prolog diese vierköpfige Familie am Berg kennen, erfasst schnell die Werte, die hier geteilt werden, die Nähe zwischen Roy und dem Vater, die Ähnlichkeit von Carl und seiner Mutter. Die Eltern kamen bei einem Autounfall um, so erfährt man einige Seiten weiter: Der Berg, Bremsversagen, eine ungesicherte Stelle, zwei Jugendlich bleiben zurück. Doch echte Nesbø-LeserInnen wissen: Da steckt mehr dahinter, wenn nur Roy, der schweigsame Ich-Erzähler schneller all die Geheimnisse lüften würde.

Roy bastelt an den Autos an der Tankstelle, will, dass sie und seine Werkstatt überleben, lässt sich auf die Jugendlichen ein, die bei ihm arbeiten, die an der Tankstelle rumhängen, die ihn auch ab und zu belügen. Es könnte alles so bleiben, es müsste keine Katastrophe passieren, die Charaktere erinnern in ihrer Einsamkeit an die Menschen, die einfach bleiben, nicht weg wollen, stoisch einen Tag nach dem anderen durchleben.