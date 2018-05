Im Reich der Farben und der Frauen

Ihre Welt sind die Farben, und diese Farben sind Frauen, die umgeben sind von Blumen, die wiederum die Welt symbolisieren. Betritt man Gabi Domenigs Atelier in Osttirol, so sieht man nicht nur, dass dort großflächige Bilder an der Wand, handbemalte T-Shirts auf Kleiderständern und bemalte Lampenschirme von der Decke hängen, sondern man spürt auch, dass dort eine Frau ihren Träumen und Gedanken Raum gibt und ihnen Form verleiht – und zwar mit einer Handschrift, die erkennen lässt, dass sie über viele Jahre gereift ist. „Meine Malerei war immer schon und ist auch jetzt noch ein Teil meines Lebens, mein großer Ausgleich zum Alltag. Und das wird so bleiben, solange ich einen Pinsel halten kann“, sagt die Malerin, die 1963 in Lienz geboren wurde.

SCHREIBEN ODER MALEN

Dabei gab es einmal einen Schnitt in Gabi Domenigs künstlerischem Schaffen, nämlich zu jener Zeit, als sie am Mozarteum in Salzburg ihr Gespür für das Malen in einem Studium ausbauen und perfektionieren wollte. „Ein Professor sagte mir damals, dass ich lieber schreiben anstatt malen sollte. In diesem Moment brach eine Welt für mich zusammen, und ich brauchte zehn Jahre, um wieder mit dem Malen zu beginnen. Ich brach mein Studium nach zwei Jahren ab, wechselte zum Raiffeisenverband Salzburg, ging dann 1994 zurück nach Lienz, wo ich anschließend bei der ,Osttirol Werbung‘ arbeitete und wieder mit dem Malen begann. 1999 hatte ich dann meine erste Ausstellung“, erzählt Gabi Domenig und fügt an: „Im Rückblick bin ich dankbar für diese Krise, denn nur durch sie war ich gezwungen, zu lernen, nicht aufzugeben und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.“ Inzwischen ist sie nicht nur ihren eigenen Weg gegangen, sondern hat auch viele ihrer Träume realisiert. Mit ihrem neoexpressionistischen Stil ist sie auf dem internationalen Kunstparkett bekannt. Sie stellte in den letzten Jahren in vielen Ländern Europas, aber auch in den USA und Brasilien aus. Ihre Bilder finden sich in nationalen und internationalen Kunstbüchern und -magazinen, in Onlinegalerien und Privatsammlungen. Seit 2013 erhielt sie 16 internationale Auszeichnungen. 2017 schaffte sie es mit ihrem Bild „Paradise ­Madonna“ sogar unter die Top 20 beim „Global Art Award“ in Dubai, und zwei weitere Bilder erhielten ein „Certificate of Excellence“ beim „Palm Art Award“. In diesem Jahr stellt Domenig vier Bilder im Rahmen der „Armory Artweeks“ in der New Yorker „Stricoff Gallery“ aus und ist mit jeweils einer Wanderausstellung in Österreich und in Deutschland unterwegs.

Lesen Sie weiter in der Printausgabe.