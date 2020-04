Im Kochtopf reisen

Glasnudeln für 5 Minuten in heißes Wasser legen, abseihen und abtropfen lassen. Lachsfilet in fingerdicke Streifen schneiden, in einer beschichteten Pfanne beidseitig kurz anbraten; abkühlen lassen. Gurken und Jungzwiebelgrün der Länge nach in sehr dünne Streifen schneiden. Avocado entkernen, schälen und in dünne Streifen schneiden, mit Limettensaft beträufeln. Radieschen dünn hobeln.

Eine Schüssel mit kaltem Wasser vorbereiten. Reisblätter jeweils einzeln kurz in das kalte Wasser tauchen (nicht darin liegen lassen, sonst weichen sie auf und reißen).

Das Blatt auf ein glattes Brett legen, zuerst mit Radieschenscheiben, dann mit je einem Salatblatt, Lachsstück, Glasnudeln, Avocado-, Gurken- und Jungzwiebelstreifen sowie Kräuterblättern belegen. Reisblatt seitlich einschlagen und möglichst straff einrollen.

Die fertigen Rollen auf einen Teller legen, bis zum Essen mit einem feuchten Tuch abdecken.

Für die Sauce alle Zutaten verrühren. Die Rollen werden in die Sauce gedippt und mit den Händen gegessen.

Tipp: Statt Fisch kann man gebratenen Tofu in die Rollen füllen oder nur in dünne Streifen geschnittenes Gemüse in das Reispapier wickeln, zum Beispiel Karotte, Paprika, Stangensellerie, Kohlrabi.