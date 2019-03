Ich bin jetzt Christin

DEN SINN ERFASSEN

Neugierig hörte sie auf die Worte des Priesters, obwohl sie sie nicht verstand. Immer wieder spürte sie aber auch eine Schwermut in der Kirche. „Und der Pfarrer spürte das auch“, erzählt Rodelius. „,Warum schauen Sie denn alle so grantig?‘, fragte er in die Menge. Diese Locker­heit gefiel mir!“ Obwohl Roedelius ohne Bekenntnis war, beschloss sie, am Religionsunterricht in der Schule teilzunehmen. Sie wollte den Sinn des Glaubens erfassen, doch ihre SchulkameradInnen mussten das Vaterunser und das Ave-­Maria auswendig lernen. Wer sich den Text nicht merkte, handelte sich den Unmut der Lehrerin ein. „Gehört das zum Glauben?“, fragte sich Roedelius. Als sie zehn Jahre alt war, ging sie mit ihren KlassenkameradInnen zur Beichte in die Kirche. Weil sie nicht wusste, was es denn zu beichten gebe, erzählte sie dem freundlichen Geistlichen im Beichtstuhl einfach alles, was ihr zu schaffen machte.