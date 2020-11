ZAUBerhafte Stimmung für daheim

Die Schwestern Sandra Stürmer (40), Evelyn Lehnhardt (44) und Karin Groiss (45) aus dem Mühlviertel gestalten Hochzeiten, Taufen und jede Art von Feierlichkeiten und betreiben in Bad Leonfelden den „Kleinen Dekorladen“.

Was uns Kraft gibt und uns glücklich macht

Die „Deko-Sisters“ haben „Welt der Frauen“ ihre Anleitung für die „Mühlviertler Himmelsleiter“ verraten. Sie meinen, dass dieses außergewöhnliche Dekorationsobjekt in jedem Esszimmer einen interessanten Akzent setzt: „weil sie auf den ersten Blick wie eine einfache Stellage aus Großmutters Zeiten wirkt und in den meisten Häusern für einen Stilbruch sorgt. Doch dieses Regal ist nicht funktionell, sondern hat vielmehr symbolische Bedeutung. Es führt uns vor Augen, was uns Menschen zusammenhält, uns Kraft gibt und uns glücklich macht: nämlich Speis und Trank, die Natur, die Liebe und das Licht.”

Dafür benötigen Sie:

eine kleine alte Holzleiter, ein altes Sieb, alte Häferln, einen alten Krug, einen alten Kochlöffel, einen alten Schneebesen, Marmeladegläser mit kleinen Kerzen oder Teelichtern, Filzschnüre, alte Spitzenborten, Kordeln und bunte Schnüre, Tannenzapfen, alte Holzfiguren in Herz- und Hirschform

So wird es gemacht:

1. Die Marmeladegläser mit Spitzenborten, Kordeln und Wolle umwickeln, Kerzen hineinstellen und an Fäden auf die Leitersprossen hängen

2. Küchengegenstände wie Sieb, Häferln, Kochlöffel, Schneebesen und Krug ebenfalls mit einer Kordel umwickeln und auf den Sprossen anbringen

3. Den Leiterrahmen mit Tannenzapfen und Zweigen dekorieren