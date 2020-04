Normalerweise ist Inspektor Columbo ein Anti-Hysteriker. Menschen und Tiere, die Panik und Stress verbreiten, sind ihm zuwider, er ist mehr der gemächliche Typ. In Aufregung versetzen ihn wenige Ereignisse, etwa ein leerer Fressnapf, der sich über mehrere Stunden nicht befüllt, eine Fliege, die er nicht erreichen kann und Frauchen, wenn sie sich nachts, trotz kläglicher Schrei-Tirade, nicht dazu erweichen lässt, die Schlafzimmertür zu öffnen. Seit Columbo aber weiß, was Covid-19 ist und was es mit einem anstellt, wenn es einen findet, hat er ständig diese beklemmende Enge in seiner Brust, auch sein Herz klopft schneller als sonst, außerdem fühlt er sich oft schlapp, was ihn dazu veranlasst, ständig zu überprüfen, ob seine Ohren warm sind. Letztens war das der Fall. Dazu kam dieses Kratzen in seinem Hals. Er begab sich auf die Suche nach dem Fieberthermometer. Die digitale Anzeige des Geräts zeigte 38 Grad Celsius an, Inspektor Columbo war – den Umständen entsprechend – noch entspannt. Denn anders als beim Menschen, ist bei Katzen eine Körpertemperatur zwischen 38 und 39,2 Grad Celsius normal. Alles, was drüber ist, ist Fieber. Columbo riskierte erneut einen Blick auf die Anzeige, die Temperatur stieg. Bei 38,8 Grad Celsius war das Herzklopfen wieder da. 39 Grad – Columbo schnappte nach Luft. Kurzatmigkeit – war das nicht ein Merkmal von Covid-19? 39 Grad Celsius. Columbos Herz raste, und als er sich bereits ausmalte, wie er Frauchen die schreckliche Nachricht überbringen würde, piepste das Gerät. 39,1 Grad Celsius. Kein Fieber. Columbos Herzschlag beruhigte sich. Als Frauchen das Thermometer fand, erzählte sie ihm, dass Katzen keine Angst vor Covid-19 haben müssen, weil es sie angeblich nur selten findet. Warum sie ihm das sagt, ist für Columbo ein Rätsel. Sie tut ja so, als hätte er Angst, was natürlich Blödsinn ist. Aber fühlt sich Frauchen nicht wärmer an als sonst? Her mit dem Fieberthermometer!