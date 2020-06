Heldinnen der Kindheit

Die Heldinnen meiner Kindheit lebten in verschiedenen Epochen und Ländern, sie hatten ganz unterschiedliche Lebenswege und Denkweisen. Bei mir leben sie aber (bis heute) auf engstem Raum nebeneinander – Buchrücken an Buchrücken in meinem alten Kinderzimmer. Wenn ich an die Frauen denke, die mich in der Kindheit, abseits von Mutter, Großmüttern und Tanten, geprägt haben, finde ich sie alle hier dicht an dicht: Christine Nöstlinger, Astrid Lindgren, Mira Lobe, Enid Blyton, Renate Welsh, ­Judith Kerr, Brigitte Hamann et cetera.

Sie haben mich auf meiner Matratze vor dem Bücherregal auf Reisen in andere Welten mitgenommen. Nöstlinger führte mich in die für mich faszinierende Welt der Wiener Hinterhöfe mit frechen Gören, Patchworkfamilien und Konservenkindern, Astrid Lindgren in das Idyll der schwedischen Weite, mit Bilderbuchfamilien, Fantasiewesen und bärenstarken Mädchen, Mira Lobe in die poetischen Welten, die auch der Alltag bereithält und die Weisheit der Kinderliteratur, Enid Blyton in das unbeschwerte Miteinander in englischen Mädcheninternaten, Renate Welsh in die Gefühlswelten und Freundschaften von Kindern, Brigitte Hamann in die Geschichten der Habsburger oder der Mozarts, und Judith Kerr hat mit spielerischer Leichtigkeit ihr Fluchtschicksal im Zweiten Weltkrieg erzählt.

Wenn ich diese Bücher, die so unterschiedlich sind, jetzt aufschlage, öffnen sich auch diese Welten wieder. Die Gefühle, die ich dabei als Zehnjährige hatte, werden wieder lebendig. Ich habe die Geschichten und ihre Heldinnen wieder vor Augen. Schon damals haben mich nicht nur Pippi, Madita, Friederike, Dolly, Anna oder Lisa begeistert, sondern vor allem die Frauen, die diese Geschichten für uns Kinder schrieben und uns damit einen Schatz fürs ganze Leben schenkten.