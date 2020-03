Hamster würden Bohnen kaufen

Schlägt man im 1894 in Wien erschienenen „Appetitlexikon“ unter „Linse“ nach, wundert man sich nicht schlecht, wie da „die am wenigsten beliebte Hülsenfrucht“ als „Unhold“ und „das Schrecklichste, was man einem feinfühligen Magen antun kann“ heruntergemacht wird. „In Spanien genießt sie höchstens der Arme, in England wird sie sogar von diesem verschmäht“, ätzen die Autoren weiter. Wie vieles, dem der Geschmack der Armut anhaftete, wurden auch Linsen lange gering geschätzt und verschmäht. Zum Glück ändern sich die Dinge. Die Neugier auf fremde Kochtöpfe hat uns mit den Vorzügen der kleinen runden Samen in ihrer bunten Vielfalt vertraut gemacht. Mit dem Trend zur fleischlosen Ernährung steigt auch das Ansehen der nahrhaften Hülsenfrucht. Übrigens sollte man alle nicht geschälten Linsen (grüne, braune, schwarze) vor der Zubereitung einweichen, das macht sie bekömmlicher, weil dadurch unliebsame Phytinsäure und Lectine abgebaut werden.