Haidens Montag

Tarek Leitner, Anchorman der „Zeit im Bild“ und dreifacher Romy-Preisträger als beliebtester Moderator, interessiert sich für die Umgebungen unseres Lebens. „Ich hielt das Leben meines Vaters für das allerunspektakulärste“, sagt Tarek Leitner – keine Heldentaten, keine menschlichen Abgründe, keine tragischen Schicksalsschläge. Und doch berührt die Geschichte das Leben seiner Familie in der Bischofstraße in Linz. In seinem Buch „Berlin – Linz“ erzählt er die bewegende Geschichte seines Vaters und stellt sich Fragen wie: Ist das Glück eines Menschen endlich, und wie viel davon verbraucht das Überleben im Krieg?

Tarek Leitner, ZIB-Moderator, Journalist, Autor

Christine Haiden, Gastgeberin