Haidens Montag

Montag, 23. März 2020

19.30 Uhr



Die letzte Regierung diskutierte, die Betreuung von Asylwerbern zur Gänze in staatliche Großeinrichtungen zu überführen und die Zivilgesellschaft daraus „abzuziehen“. Eine gute Idee? Die „Herberge Neuhofen“ hat in den vergangenen Jahren gut 100 Asylwerbende durch alle Höhen und Tiefen begleitet. Mindestens ebenso viele Freiwillige haben nicht nur zur Integration der Gäste beigetragen, sondern auch für sich selbst etwas gewonnen. Was können wir daraus für die Zukunft lernen, und vor allem: Was können wir besser machen?

MARIA KLAFFENBÖCK

Ehe-, Familien- und Lebensberaterin

ERWIN KLAFFENBÖCK

Biobauer und Pastoralassistent

CHRISTINE HAIDEN

Gastgeberin