Großer Auftritt in Hongkong

Schaut man dem „Freaks Showteam“ aus St. Valentin zu, hält man den Atem an: Die AkrobatInnen beherrschen ihre Kunst und sind weltweit erfolgreich. Auch die Verantwortlichen des Hongkong Tourismus wurden via Internet auf die vor zehn Jahren von Osamu O.C. Ono gegründete Truppe aufmerksam und waren begeistert. Prompt wurden die Bewegungstalente nach Hongkong eingeladen, um ihr Können am 5. Februar bei der chinesischen Silvesterparade vor 150.000 Zusehern zu präsentieren.

www.thefreaks.at