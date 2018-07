Große Frauen der Weltliteratur

Ljudmila Ulitzkaja, die 1943 als Kind einer in den Ural evakuierten jüdisch-russischen Familie geboren wurde und vor ihrer Literaturkarriere als Genetikerin und Dramaturgin arbeitete, ist eine der bedeutendsten Erzählstimmen Russlands. Putin-Kritikerin ist sie auch. Ihr jüngster 600-seitiger Roman heißt „Jakobsleiter“. Diese, so Ulitzkaja, „ist eine Leiter der Erkenntnis … hinter uns stehen unsere Vorfahren, vor uns unsere Nachkommen“. Das Buch trägt stark autobiografische Züge, weil es – vor allem in seinem historischen Erzählstrang – auf Briefen von Ulitzkajas Großeltern aus einer geerbten Truhe basiert. Die Generationensaga mit überbordend buntem Personal und unzähligen Nebenerzählungen läuft parallel zur Geschichte Russlands, die sich in den Schicksalen, Reaktionen und Denkweisen der Figuren spiegelt. Ulitzkajas Heldin Nora, eine Moskauer Dramaturgin, die vor der Wende aufwächst, ist eine wunderbare Frauengestalt: Selbstbewusst, kreativ, unkonventionell und verstrickt in die klassisch-russischen Provisorien eines geldknappen, kunstaffinen Alltags mit sporadisch auftretendem georgischem Theaterregisseur-Liebhaber, schwierigem Alleinerzieherinnenschicksal und kompliziertem Patchwork-Familienverband.

Noras Lebensweg verknüpft ­Ulitzkaja mit dem von Noras Großeltern, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die volle Härte von Revolution, Stalinismus, Sowjetstaat, institutionellem Antisemitismus, Verbannung und erzwungenem Zusammenleben mit Fremden in Gemeinschaftswohnungen durchlaufen. „Jakobs­leiter“ ist ein großer Roman, der hilft, Russlands Heute und Gestern als Welt galoppierender Dauerveränderung zu begreifen, in die sich das Individuum stets aufs Neue einfinden muss.