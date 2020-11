Pflanzen, Tees und Kräuter: Dem Leben die richtige Würze geben

Wir kennen Zimt, wir kennen Anis, wir kennen Vanille, Basilikum und Oregano, Nelken, Pfeffer und Kümmel. „Dennoch kennen wir heute nur einen Bruchteil der Gewürze, die Hildegard von Bingen noch verwendet hat“, sagt ­Angelika Riffel, Inhaberin der Apotheke und Drogerie „Zur Gnadenmutter“ in Mariazell. Dabei sei gerade im Winter der Griff zu Gewürzen so wertvoll, weil viele das Immunsystem unterstützten oder stärkten: Es darf ordentlich hineingelangt werden in die Schatzkiste der Natur. „Die Gewürze haben zusätzlich eine wärmende Wirkung – und das braucht der Körper in der kalten Jahreszeit.“

Ein Hoch auf den guten alten Bratapfel

Auch wärmende Speisen seien wichtig, bereits zum Start in den Tag: „Dann bekommt der Körper schon in der Früh Wärme und Energie, die er für den Tag braucht.“ Überhaupt sollte so viel wie möglich gekocht werden. Das gelte auch für Äpfel: „Das Pektin im Apfel wird nur freigesetzt, wenn er zubereitet wird. Das ist gut für unsere Darmflora. Und wie gut unser Immunsystem funktioniert, hängt großteils auch damit zusammen, wie gut es unserem Darm geht.“ Der traditionelle Bratapfel im Winter erscheint da gleich in einem neuen Licht.

Bewährte Hausmittel: Salbei und Sternanis

Viren gelangen hauptsächlich über den Mund- und Rachenraum in den Körper. „Wenn ich den Mundraum gut reinige und spüle, ist das eine Barriere“, sagt Angelika Riffel. Deshalb empfiehlt sie, vorbeugend zwei- bis dreimal pro Woche mit Salbeitee zu gurgeln. Der habe eine desinfizierende und entzündungshemmende Wirkung. Zusätzlich könne noch mit Sternanis gearbeitet werden. Das sei tatsächlich ein Virostatikum – ein Stoff, der die Vermehrung von Viren hemme, erklärt die Pharmazeutin.

Extratipp: Rosmarin

Wer ständig friert und fröstelt, dem legt ­Angelika Riffel in ihrem Buch „Heilpflanzen der Traditionellen Europäischen Medizin“ übrigens speziell den Rosmarin ans Herz.