Georgien - Berge, Kultur und Meer <br>April/Mai 2019

WELTANSCHAUEN-Reise nach Georgien:

Pulsierende Hauptstadt Tiflis – wunderschöne alte Kirchen und Höhlenstädte – beeindruckende Landschaften zwischen Kaukasus und Schwarzem Meer – mit Verena Mittermayr



Kulturschätze in Tiflis und der Halbwüste Kachetien bestaunen, wunderschöne alte Kirchen und Höhlenstädte entdecken, leichte Wanderung im Kaukasus am Fuße des Kasbegi, Begegnungen in Sozialprojekten, zum Abschluss Erholung am Schwarzen Meer. Während der ganzen Reise genießen wir die Gastfreundschaft und die wunderbare Küche.

Anforderung: 5 Tagesetappen bis zu 20 km auf Berg-, Wiesen-, Schotter- und Asphaltwegen durch hügeliges Gelände mit 400 bis 700 Höhenmetern pro Tag. Insgesamt 70 km. Das Gepäck wird transportiert.

Termin: Freitag, 26. April bis Sonntag, 5. Mai 2019

Reisepreis: ab 1.850 € im DZ inklusive Flug (und CO2-Kompensation), Halbpension und Reiseleitung

Detailprogramm und Anmeldung: www.weltanschauen.at oder info@weltanschauen.at

WELTANSCHAUEN organisiert sozial-ökologische Reisen mit einem nachhaltigen Reisekonzept.

(Foto: WELTANSCHAUEN)