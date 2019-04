Gemeinsam Schäfchen zählen

WOLLE VOM FEINSTEN

Wir leben und arbeiten gemeinsam, wir besprechen alles. Wir packen alle ­gemeinsam an“, beschreibt sie das ge­nerationenübergreifende Teamwork. Das Lammfleisch wird an Restaurants, im Hofladen und auf einem Biomarkt in Wien verkauft. Jeden Samstag fahren die beiden Männer mit Frischfleisch, Würsten und den Hofprodukten in die Bundeshauptstadt, mit im Gepäck sind Schafwollprodukte.

Schafe werden zweimal im Jahr geschoren. Susi, Lucy und die gemütliche Dudel halten brav still, wenn ihnen der Jungbauer in professioneller Manier an die Wolle geht. Ein Teil davon wird direkt am Hof aufbereitet. Die weiche Merino­wolle hat einen hohen Fettgehalt, das ­Lanolin. In vier bis fünf Durchgängen wird die Schurwolle per Hand sorgsam in warmem Wasser gewaschen, anschließend ­getrocknet und zu Vlies kardiert. Direkt auf die Haut gelegt, hat diese „Heilwolle“ bei Verspannungen, Gelenkschmerzen oder Entzündungen eine wohltuende und lindernde Wirkung.

„Die Menschen sehnen sich nach der Natur, dem Ursprünglichen“, weiß das junge Paar. Bei wöchentlichen Hofführungen und Erlebnistagen für Kinder können Groß und Klein das Leben und die Tiere auf dem Bauernhof kennenlernen. Auf dem Leitenbauerhof gibt es auch ein kleines Ferienhaus. Das „Schäferhäuschen“ bietet Platz für bis zu sechs Personen und die Möglichkeit, am Hofleben teilzuhaben, ganz ohne TV und WLAN.

> www.schaeferei.at