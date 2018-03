Freie Gedanken über schweres Gepäck<br>ab 4 bzw. 6 Jahren

Heuer erinnern wir uns an 1918 und an 1938. Und in unserem Österreich weht seit der Wahl 2017 ein neuer Wind. Viel ist von Sicherheit die Rede und wenig von Frieden. An unseren Grenzen scheint es aufgrund restriktiver Asylgesetze ruhig geworden zu sein. Das Leid zahlloser Menschen, die sich aus unwürdigen oder lebensbedrohlichen Situationen aufmachen müssen, verschärft sich. Wieder ein Land weniger, das hoffnungsvoll angesteuert werden kann. Und etliche Hiesige sind zufrieden und wollen nur, dass man „die neue Regierung doch einmal in Ruhe arbeiten lassen soll!“

Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass Menschen von hier fliehen mussten. Alleine deshalb, weil ihre außergewöhnlichen Ideen als gefährlich galten, so wie die von Walter Benjamin.