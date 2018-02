Frauen.Zukunft.NÖ-Veranstaltungen: Infos und Anmeldemöglichkeit

Feiern Sie mit uns 100 Jahre Frauenwahlrecht und holen Sie sich Freude, Mut und Motivation für Ihre Zukunft! Ein spannender Abend mit und über Niederösterreicherinnen, die viel erreicht haben und noch mehr vorhaben!

Programm der Veranstaltungsreihe:

Moderation:

Dr.in Christine Haiden, Chefredakteurin „Welt der Frauen“

Grußworte:

Barbara Schwarz, Landesrätin für Frauenangelegenheiten

Anna Rosenberger, kfb-Vorsitzende St. Pölten

Corinna Kuhnle, (2-fache Weltmeisterin und regierende Europameisterin im Kanu-Slalom): Der Platz von Frauen ist am Stockerl

Heidi Glück, (Strategie- und Kommunikationsexpertin): Nütze deine Chancen

Prim. Dr.in Karin Stengg D.O., (Leitung Medizin und Therapie la pura): Sorge gut für dich selbst

Prof.in Dr.in Elisabeth Vavra, (Ausstellungskuratorin): Mutig in die Zukunft

Musikalische Umrahmung: Tini Kainrath

Ausklang mit Imbiss und Getränken

Hier können Sie die Einladung downloaden: