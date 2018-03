Frauen.Zukunft.NÖ 2018

Bis zum letzten Platz gefüllt, stimmungsvolle Musik, motivierende Gespräche und Diskussionen – einen erfolgreichen Ausklang feierte die Veranstaltungsreihe Frauen.Zukunft.Niederösterreich bei ihrer letzten Station am 28. Februar im Sturmhof in Oed. Anlässlich 100 Jahre Frauenwahlrecht erlebten mehr als 200 Besucherinnen einen spannenden und unterhaltsamen Abend, der Frauen Mut machen sollte, mit Zuversicht und Freude in die Zukunft zu blicken.

Über ihre Motivationsstrategien und -geheimnisse berichteten die Kanutin Corinna Kuhnle, Kommunikationsexpertin Heidi Glück und Ausstellungskuratorin Elisabeth Vavra im Gespräch mit Welt-der-Frauen-Chefredakteurin Christine Haiden. Sängerin Tini Kainrath sorgte mit ihrer einzigartigen Stimme für Gänsehautmomente.

Motivierende Worte von Frauen für Frauen

„Nur viel und gut zu arbeiten ist nicht der richtige Weg, um erfolgreich zu sein. Man muss auch die eigene Leistung sichtbar machen“, sagte Strategieexpertin Heidi Glück, die auch dem ehemaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel beratend zur Seite stand. Männer könnten dies meist besser meint Glück und gibt allen Frauen folgenden Tipp mit auf den Karriereweg: „Machen Sie nicht die Schriftführerin, wenn Sie in einem Projekt federführend mitarbeiten wollen.“ Denn so schlüpfen Frauen in vordefinierte Rollenmuster, aus denen sie schwer wieder herauskommen.

Dass Rollenveränderungen auch Ängste hervorrufen können, bestätigte Kunsthistorikerin Elisabeth Vavra am Beispiel des Frauenwahlrechts. „Männer hatten absolut keine Freude mit dem Frauenwahlrecht, weil sie nicht einschätzen konnten, wie die Frauen abstimmen würden“, erzählt Vavra, die sich mit der Erforschung und Darstellung des gesellschaftlichen Lebens aus frauengeschichtlicher Perspektive beschäftigt. Daher gab es zweifarbige Stimmzettel, eine Farbe für Männer, eine andere Farbe für Frauen. So konnten die Geschlechter unterschiedlich ausgewertet werden. Kurioserweise kamen zweifarbige Stimmzettel bei Gemeinderatswahlen bis in die 80er Jahre zum Einsatz.

Corinna Kuhnle berichtete aus ihrem Alltag als Spitzensportlerin. Spezielle Motivation für die Mühen, die der Leitsungssport abverlangt, braucht die Kanutin Corinna Kuhnle nicht. Die Entscheidung, nicht nur dabei sein, sondern auch gewinnen zu wollen, hat sie schon vor Jahren getroffen und damit den „Schalter im Kopf“ umgelegt. „Als Sportlerin ist man zu 95 Prozent enttäuscht von seiner Leistung. Aber es ist wichtig, dass man die Niederlage zu schätzen weiß. Und dass meine ich wirklich so, denn Niederlagen bringen einen vorwärts“, sagt die zweifache Weltmeisterin im Kanu-Slalom.

Motivierende Worte, praktische Tipps und das gute Gefühl, mit manchen Themen und Problemen nicht allein zu sein – das nahmen die Zuhörerinnen an diesem Abend mit nach Hause.

Die Veranstaltungsreihe Frauen.Zukunft.Niederösterreich wurde von „Welt der Frauen“, der Katholischen Frauenbewegung und dem Referat für Generationen des Landes NÖ ins Leben gerufen. Veranstaltungsorte waren St. Pölten, Wiener Neustadt, Zwettl und Oed.