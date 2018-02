Mit Schwung setzt sich ­Barbara Geiger an den Tisch, und ehe man als Interviewerin noch die erste Frage gestellt hat, weiß man schon, dass Kühe mit den Hörnern riechen können. Und außerdem könne, wer die Sprache der behörnten Damen verstehe, eine Herde von 100 ohne ein Wort zu reden von einer Weide zur nächsten lotsen. Dafür komme es nur auf den richtigen Körperkontakt an. Barbara Geiger sprudelt, lacht und spielt. Ihre Rolle ist die des Fräulein Brehm, und garantiert echt ist dabei ihre Begeisterung. Wie käme man auch sonst auf die Idee, Menschen mit Informationen über das Innenleben eines Regenwurms unterhalten zu wollen? Die deutsche Schauspielerin übt eine Form der Erwachsenenbildung aus, die man sich gerne gefallen lässt. Mit Humor, Bildern, überprüften Fakten und einer dramaturgisch schlüssigen Aufführung gewinnt man sogar den Lumbricus terrestris, wie der Regenwurm zoologisch genannt wird, lieb.

DIE ROLLE IHRES LEBENS

Wenn Fräulein Brehm doziert, beruft sie sich, nomen est omen, natürlich auf den „guten alten“ Alfred Brehm. Der hatte mit „Brehms Tierleben“ einen Klassiker der zoologischen Aufklärung geschrieben. Irgendwann fiel das Buch Barbara Geiger in die Hände, weil es in einer Kiste ihres Vaters verstaubte, und schon machte es klick. „Das tickende Glockentierchen, eine Amöbe, war das erste Tier, in das ich mich verknallte“, sagt sie. Das erste Tier, das von ihr auf die Bühne gebracht wurde, war aber der Wolf. „Ich wollte einfach aufschreiben, was mich zum Staunen bringt.“ Mindestens drei Jahre lang recherchiert Barbara Geiger bei den ExpertInnen für die jeweilige Tierart, sie liest, reist und macht Feldforschung. Um dem Wesen des Wolfs nahezukommen, sprach sie beispielsweise auch mit Schäfern, sie wollte deren Angst vor ihm zu verstehen. Sie versucht, so lange rundum und tief zu blicken, bis sie das Wichtigste über das Tier wieder einfach und in 50 Minuten sagen kann. Zoologisch „wasserdicht“ müsse das erarbeitete Stück aber schon sein, dafür garantieren ExpertInnen als GegenleserInnen. ExpertInnen können auch im fernen Afrika daheim sein. Wie im Fall der Rauchschwalben. „Eigentlich wollte ich ja nur Programme über heimische Tierarten machen, aber dabei habe ich gesehen, dass es auch da Migranten gibt, solche die zumindest zwei Heimaten haben, wie die Rauchschwalben.“

