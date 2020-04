Fasten und Schlemmen

Mit manchen Gerichten kann man wunderbare Zeitreisen machen. Diese Suppe etwa katapultiert mich direkt in die Zeit meiner Kindheit. Die säuerliche Rahmsuppe, bei uns hieß sie „Stosuppe“ gab es immer wieder, aber an zwei Tagen im Jahr war sie zwingend. Und zwar am Aschermittwoch und am Karfreitag. Da kam sie hundertprozentig, wie das Amen im Gebet, auf den Tisch. Ich koche sie selten, aber jedes Mal fasziniert mich, wie man aus so wenigen Zutaten etwas wirklich Gutes machen kann. Denn so banal das Rezept auch sein mag, die Suppe hat einfach Charme – und sie ist durchaus wandelfähig. Ich habe mir ein klein wenig Kreativität erlaubt und knusprige Erdäpfelchips gebacken; bei uns zuhause gab es immer nur gekochte Erdäpfel zur oder in der Suppe. Wenn Sie altbackenes Roggenbrot daheim haben, auch das – klein gewürfelt und in Butter geröstet – mundet wunderbar als Einlage. Zum Drüberstreuen bietet sich derzeit außerdem eine große Fülle an Frühlingskräuter an, fein geschnitten, zum Beispiel zarte Löwenzahnblätter, Giersch, Gundelrebe, Schafgarbe.