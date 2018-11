Eintöpfe und Suppen für jeden Tag

Eintöpfe können so vielfältig sein: vegan, vegetarisch, fleischig und dann auch noch lasktose- und glutenfrei. Dass man fürs Nachkochen der hier ver- und gesammelten 120 Anregungen keine Weltreise starten muss, macht die Lektüre zu einem Erlebnis. Die meisten Zutaten hat man im Kühlschrank bzw. im Vorratsschrank bzw. –keller. Quinoa rechne ich dazu, für den Spargel geht man einige Schritte bzw. wartet auf die nächste Spargelsaison. Doch die Kartoffel-Lauch-Cremesuppe – vegetarisch und glutenfrei – lässt sich aus dem Stand zubereiten: Wer mehr will, streut Kresse drauf und wer noch mehr will, bereitet Croutons zu, ja, dann ist das Ganze eben nicht mehr glutenfrei. Auch die Zucchinicremesuppe ist einfach zum Nachkochen.

Bemerkenswert einfach sind die Rezepte und ist auch die Zubereitung der diversen Brühen: Hier wird nicht kompliziert erklärt und gekocht, hier gilt „just do it“ und schon kann man sich ans Löffeln machen. Ja, das brockt man sich alles sehr gern ein und noch lieber löffelt man es mit seinen/ihren Gästen aus: Dass dieses Buch auch noch ein wunderschönes Bilderbuch für Hungrige und Kochwillige, für KochanfängerInnen und MinimiererInnen ist, will ich nicht verschweigen oder einfach nur vergessen zu erwähnen.

Damit auch die Menschen in Deutschland mit dabei sein können, gibt das Glossar witzig-wichtige Informationen: Nockerln sind bitte als Klößchen zu verstehen, hinter dem Sauerrahm steckt die „saure Sahne“ und der Karfiol wird in Deutschland „Blumenkohl“ genannt. Warum es da so strenge Grenzkontrollen braucht, bei so viel Verständigung? Und nun kommen die Autoren auch noch zu Wort: