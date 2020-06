Armut darf nichts kosten

Beim Eintritt ins Kloster gibt die Novizin, der Novize in der Regel allen weltlichen Besitz auf und in der Folge auch die Verantwortung über die eigenen Finanzen. Der Orden, den sich Ingrid Dullnig ausgesucht hat, gilt als fortschrittlich, was die Handhabung der Geldangelegenheiten seiner Mitglieder anbelangt: Die Schwestern berechnen ein persönliches Jahresbudget, das dann in der Gemeinschaft transparent besprochen wird. Trotzdem empfindet Ingrid Dullnig diesen Aspekt des Klosterlebens als zunehmend problematisch: „Viele der Schwestern haben das Armutsgelübde derart internalisiert, dass es sie eine große Überwindung kostet, nach Geld zu fragen. Vor allem älteren Schwestern ist es manchmal richtiggehend unangenehm, wenn sie einmal etwas Kostenintensiveres brauchen, wie zum Beispiel eine Brille oder ein Hörgerät. Das mitzuerleben hat mich richtig geschmerzt. Viele scheinen das Gefühl zu haben, dass sie die Gemeinschaft nichts mehr kosten dürfen, wenn sie nicht mehr so leistungsstark sind.“ Dullnig macht sich viele Gedanken, wie man das Budgetsystem verändern könnte, und ist sich gleichzeitig bewusst, dass „eine Ordensgemeinschaft nicht unendlich reformierbar ist“. Die Diskussionen um Geld haben für sie noch einen zweiten negativen Aspekt: „Eigentlich sollte man sich durch das Armutsgelübde ausklinken aus dem kapitalistischen Denken und damit Raum schaffen für Einfachheit. Aber einfache Antworten sowohl für jede Einzelne als auch für die Gemeinschaft gibt es hier eben nicht.“ Zum ersten Mal hat ­Ingrid Dullnig das Gefühl: Die Sache hat einen Haken.

Gehorsam wird erprobt

Bevor sie sich für den Eintritt ins Kloster entschied, hatte Ingrid Dullnig sich verschiedene Ordensgemeinschaften angesehen und war zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei „ihrem Orden“ um die „modernsten Ordensfrauen im deutschsprachigen Raum“ handelt. Probleme und Kritik werden offen angesprochen, auch als Novizin habe man die Möglichkeit, mit der Ordensleitung zu diskutieren – in anderen Gemeinschaften sei das undenkbar. Ingrid Dullnig bezeichnet sich selbst als sehr hierarchiekritisch, sie brauche viel Autonomie. Früh aufstehen, gemeinsam beten, gemeinsam essen – für viele ist es gerade die klare Struktur, die sie im Kloster suchen. Manchen hilft sie dabei, innerlich zur Ruhe zu kommen. Doch Ingrid Dullnig empfindet das strenge Zeitkorsett zunehmend als „fordernd“. Ein gewisser natürlich entstandener „Gruppenzwang“ sorgt dafür, dass sie ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn sie einmal ein Gebet am frühen Morgen ausfallen lässt. Sofort kommen gut gemeinte, aber von ihr als einengend empfundene Fragen: „Wo warst du heute früh? Geht es dir nicht gut?“

Wie bei den Diskussionen um die finanziellen Spielräume empfindet sie die verinnerlichten Regeln als noch problematischer als die offiziellen. Sie beginnt sich selbst zu fragen, wie zeitgemäß eine ewige Bindung überhaupt noch ist. Sie glaubt zwar, dass es den Wunsch nach Treue, Stabilität und absolutem Vertrauen in die Gemeinschaft einerseits wohl immer geben wird, sieht aber auch, dass sich andererseits immer weniger Menschen trauen, sich lebenslänglich zu verpflichten. In der Vergangenheit hatte Dullnig sich auch mit den Regeln buddhistischer Klöster beschäftigt und weiß, dass dort Modelle existieren, die „Gelübde auf Zeit“ ermöglichen.

Dann wird ihr eigener „Gehorsam“ auf eine harte Probe gestellt. Die Ordensgemeinschaft beschließt, dass sie demnächst Wien verlassen solle, um mit zwei Mitschwestern in einer anderen Stadt zu leben. Die Leitung sieht das als Chance für die Gemeinschaft und als Entwicklungsmöglichkeit für Ingrid Dullnig, sie aber kann sich mit diesem Gedanken nicht anfreunden: Wien ist ihr Lebensumfeld, hier hat sie Freundschaften und hier wohnt sie seit mehr als einem Jahr in Gemeinschaft mit anderen Schwestern. Sie will bleiben. Wie hart sie diese Situation empfindet, macht sie mit einem Vergleich deutlich: „Im Job betreffen die Entscheidungen des Chefs in der Regel nur das eigene Berufsleben. Im Orden geht es um Entscheidungen über das gesamte Leben.“

Die Hierarchie erweist sich plötzlich als weitaus weniger flach als zu Beginn angenommen. Ingrid Dullnig beugt sich der Anordnung „von oben“ und übersiedelt in die andere Stadt.

Eine schwierige Zeit des inneren Ringens folgt, bis sich Dullnig entscheidet, den Orden zu verlassen. Die Gründe sucht sie bis heute auch bei sich: „Ich weiß nicht, ob ich eine ‚gute Ordensfrau‘ geworden wäre. Ich hätte zwar innerkirchlich etwas bewegen können, aber es gab einfach zu viele kritische Punkte.“

Ehelosigkeit und Eros

Dass auch Ehelosigkeit und Keuschheit nicht ihr Weg sind, verstand Ingrid Dullnig erst, als sie wieder aus dem Orden ausgetreten war. Schon bevor sie ins Kloster ging, hatte sie bereits seit zehn Jahren als Single gelebt. Das Ehelosigkeitsgelübde erschien ihr einfach, kaum der Rede wert. Dann kam alles ganz anders: Noch während ihrer Zeit als Novizin lernte sie eine Ordensfrau aus einer anderen Gemeinschaft kennen. Zwischen den beiden Frauen entstand eine innige Freundschaft, sie redeten stundenlang und entdeckten, dass sie „gleich klingen“, wie Ingrid Dullnig das nennt. Irgendwann merkten sie, dass da mehr war als nur Freundschaft.

„Bis heute wundere ich mich über mich selbst, dass ich das zulassen konnte“, erzählt Ingrid ­Dullnig und strahlt ein tief empfundenes Glück aus. „Es war absolut erstaunlich und faszinierend, dass ich mich verlieben konnte. Ich war überzeugt, dass das Single­dasein, das Alleinsein und die Keuschheit mein Weg sind.“

Aufgewachsen in einem kleinen Dorf in den Bergen sei ihr die Möglichkeit gleichgeschlechtlicher Liebe als undenkbar vorgekommen. Dass sie diese Gefühle entwickeln konnte, habe mit ihrer Zeit im Kloster zu tun. Nur dort habe sie viel Zeit zum Meditieren, Beten, Nachdenken und eine Selbsterfahrung mit therapeutischer Begleitung gehabt.

Die spirituelle Tiefe, die sie zu Beginn ihrer Klosterzeit suchte, habe sie jetzt in der Liebe gefunden, sagt Dullnig: „Auf einmal gibt es da jemanden, der die eigenen Untiefen widerspiegelt. Das Gemeinsame steht plötzlich an erster Stelle, ohne dass sich eine zurücknimmt.“ Sie fand auch eine neue körperliche Nähe: „Sie ist Teil meines Menschseins und ich habe lange darauf verzichtet.“

Mittlerweile lebt sie mit ihrer Partnerin in Deutschland. Gemeinsam haben die beiden Frauen ein Projekt gegründet, das alternative Landwirtschaft, einen integrativen Bauernhofkindergarten und Seminarangebote verbindet. Über ihr neues Leben sagt Ingrid Dullnig: „Ich bin angekommen, und das gibt mir große Sicherheit.“