Ein würdiges Festtagsessen

Wenn ich meinen Mann fürs Wochenende einkaufen schicke, kann ich sicher sein, dass er mit einem Stück Fleisch nach Hause kommt. In seiner Rangliste rangiert eine Poularde, so groß, dass vier Leute davon gut satt werden können, an erster Stelle. Weil wir jetzt aber nur zu zweit sind und zumindest ich der Meinung bin, dass ein knapp zwei Kilo schwerer Vogel mehr als gut gemeint ist, kommt Plan B zur Umsetzung. Wir einigen uns auf ein Stück Kalbsfilet, zur Feier des Tages. Ist ja Ostern, da leisten wir uns den Luxus. Maximal ein halbes Kilo, das wird reichen, gebe ich meinem Liebsten als Tipp mit auf den Weg. „Das gab’s nicht kleiner“, sagt er wenig später und zieht ein doppelt so großes Stück aus seinem Rucksack. Danach kommen immer das Argument mit dem Steinzeitjäger und die Geschichte vom Mammut. Was weiter mit dem guten Stück geschieht, liegt in meinen Händen. Die Art der Zubereitung habe ich einem Spitzenkoch abgeschaut. Sie ist so einfach wie praktisch. Während das Fleisch im Rohr rastet, können die Beilagen zubereitet werden. Zu guter Letzt geben die zartgrünen Kräuterbrösel, in die man das Filet vor dem Anrichten rollt, dem Ganzen einen optisch wie geschmacklichen Kick. Frohe Ostern!