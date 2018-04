Ein Herz für Schwächere

Dass Frauen eine Zweidrittelmehrheit im Parlament stellen, StellvertreterInnen der Kirche und PolitikerInnen aller Couleurs an einem Strang ziehen und der Dialog zwischen Christentum, Judentum und Islam von Offenheit und Herzlichkeit geprägt ist, passiert nicht alle Tage. Der ­Katholischen Frauenbewegung ­Österreichs ist dieser Einklang gelungen: beim traditionellen Fastensuppenessen, das zum 60. Mal als Auftakt der großen Spendenaktion ausgetragen wurde. Heuer geschah dies in Kooperation mit dem Hohen Haus. Die Festrede hielt Altbundespräsidentengattin Margit Fischer, langjährige Unterstützerin der Aktion.

Der Gastgeber, ­Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, bekam von der kfbö-Vorsitzenden Veronika Pernsteiner ein von der österreichischen Künstlerin Melisande Seebald gestaltetes rotes Herz überreicht – als Symbol für den Wunsch nach mehr Empathie in der Politik. Und prompt deklarierte er sich als „Multiplikator der Katholischen Frauenbewegung“ und verkündete, das Geschenk mit seinen KollegInnen teilen zu wollen, „damit wir künftig bessere Ziele erreichen können“. Ein offenes Herz gebe nämlich immer die Kraft, „über seine Grenzen zu gehen und für Schwächere da zu sein“. Voll des Lobes für das friedenspolitische Engagement der kfb-Frauen und ihrer kolumbianischen Projektpartnerinnen von „Vamos Mujer“ war auch Kardinal Christoph Schönborn. Das „Dranbleiben“, meinte er, sei der Schlüssel zum Erfolg und zum Frieden, den auch Männer anerkennen sollten. First Lady Doris Schmidauer stimmte zu: „Es gibt nur wenige Friedensprozesse, die so erfolgreich zu Ende geführt werden wie jener in Kolumbien. Sogar Präsident Juan Manuel Santos, der vor Kurzem bei uns zu Gast war, unterstrich die Bedeutung der Frauen in diesem Prozess. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass Österreich, vertreten durch die kfbö, hier einen Beitrag leisten kann.“

Unter den 250 Gästen waren außerdem ÖVP-Staatssekretärin Caroline Edtstadler, Caritas-Chef Michael Landau, Schwester Beatrix Mayrhofer von den Frauenorden, Ex-SPÖ-Minister Alois Stöger, Gewerkschafter Fritz Neugebauer und die ehemalige First Lady Margot Klestil-Löffler.