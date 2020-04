Die Hoffnung, zu tun

Regional wie die Speisen, gibt es auch dieses Buch nur regional zu erwerben, etwa in unserer Lieblingsbuchhandlung ALEX am Linzer Hauptplatz, die wir jeden Samstag aufsuchen „müssen“, weil die Kinder „unbedingt“ neue Bücher „brauchen“. Toll zu sehen, wie dieser & viele andere Läden sich an die aktuellen Umstände anpassen und Waren per Zustellung oder Versand anbieten und das Online-Angebot ausbauen. Online-Handel ist ja nicht per se schlecht: Online shoppen & die regionale Wirtschaft stärken ist kein Widerspruch. Es gibt zahlreiche Linksammlungen von heimischen Betrieben: mit Bundesland- und Branchenauswahl beispielsweise bei „Nunus alternativer Plattform für den österreichischen Handel und Dienstleistungen in Zeiten von Corona“.

Wir sind ja glücklicherweise für Monate mit Lesestoff ein- und das Wohnzimmer zugedeckt. Bei anderen Rohstoffen sieht es nicht so rosig aus. Auf einem Bauernhof aufgewachsen, bin ich es nach wie vor gewohnt, vom elterlichen Hof mit Eiern, Honig, frischem Gemüse & Obst versorgt zu werden; sogar Suppenhuhn & frisches Lammfleisch könnten wir direkt beziehen. Ganz zu schweigen von Marmeladen und Säften. Weil wir alle immer viel unterwegs sind & auswärts essen, ist im „normalen“ Alltag unser Kühlschrank eher schwach bestückt. Nun, da die Lage anders ist & fast täglich gemeinsames Kochen am Plan steht, haben wir für die nächsten Wochen (Monate?) ein Bio-Kistl aus dem Linzer Umland abonniert.

Um vom Hundertsten über das Tausendste an einen Punkt zu gelangen: Vielleicht erzeugt die Krise ein bissl Umdenken was Konsum, Regionalität & Nachhaltigkeit betrifft, die Hoffnung besteht zumindest – vielfältige Möglichkeiten dazu gibt es, auch jetzt!