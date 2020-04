Die Freude am Nesterlbauen

Die Osterferien meiner Kindheit folgten einem geliebten Ritual. In unserem Dorf mit gezählten sieben Häusern kam der Osterhase jeden Tag zu einem anderen Nachbarn, woraufhin alle Kinder des Dorfes zusammenliefen und aufgeregt hinter Bäumen, Hecken und in Scheunen nach den von der Bäuerin versteckten Schätzen suchten. Welch eine Aufregung, wenn man fündig wurde. Meist waren es zwei Eier, ein rotes und ein blaues, selten gab es noch extra ein paar bunte Geleeeier oder Schokolade dazu. Die Freude war in jedem Fall riesig, selbst wenn der Hase nur ein einziges rotes Ei für jedes Kind in die Wiese gelegt hatte. Osternesterverstecken und -finden ist ein großes Vergnügen geblieben, selbst wenn die Ansprüche heutiger Kinder anders gelagert sind, ein einzelnes rotes Ei würde wohl mehr Enttäuschung als Glückseligkeit hervorrufen. Bei diesem Rezept ist das Ei so versteckt, dass es in jedem Fall gefunden wird und – soweit meine bisherige Erfahrung – durchwegs Freude bereitet.