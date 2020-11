“Die Dämonisierung junger Terrorkrieger nutzt niemandem”

Wie laufen IS-Indoktrinierungen ab?

Sie sind mit Gehirnwäschen vergleichbar. Mit primitiven, manipulativen Mitteln werden angebliche „Tatsachen“ vermittelt, die bei Anhängern Vergeltungsgelüste wecken und Hass schüren. Zum Beispiel wird ihnen vorgeführt, wie viele Unschuldige in Syrien wegen Einmischungen aus dem Westen schon sterben mussten. Gleichzeitig wird den Kriegern suggeriert, dass sie „Helden“ seien und „berufen und auserwählt“, diese Opfer zu rächen. Diese Taktik funktioniert. Denn das westliche System ist es auch, in dem viele von ihnen keine Heimat finden.

Extreme Gruppen bauen also ihren Erfolg auf sozialen Mängeln in unserem System auf.

Korrekt. Religiöse Hassprediger rekrutieren orientierungslose Jugendliche einerseits durch Aufrufe in den sozialen Medien, aber auch im Umkreis von radikalen Moscheen. Dort werden Adressen verbreitet, an die sich Unzufriedene wenden können. Das kommt gut an. Plötzlich hört ihnen jemand zu und gibt Richtlinien vor. Plötzlich erleben sie vermeintliche Sicherheit und Struktur, bekommen eine „Aufgabe“ und Bedeutung, die unsere Sozialarbeit und Jugendwohlfahrt offenbar nicht zu geben vermag. Durch gebetsmühlenartiges „Du bist wichtig für uns“ wird Zugehörigkeit vorgetäuscht, das Gefühl von Angenommensein. Gefährdete junge Menschen brauchen das wie Hungernde ein Stück Brot.

Ist auch Wohlstandverwahrlosung ein Risikofaktor?

Das kommt seltener vor, aber auch. In solchen Fällen fehlt der emotionale Halt zu Hause. Die Motive, die sich für alle feststellen lassen, sind Sehnsucht nach Gemeinschaft, Sinn, Autorität und einer von oben diktierten Lebensführung. Weiters besteht ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Anerkennung und ein Drang nach Sichtbarwerden und Öffentlichkeit. Viele wollen ihrer inneren Leere und dem Gefühl des Scheiterns entkommen. Radikale Gruppen wissen um dieses Verlangen nach Idolen und holen junge Menschen in der Identitätsfindungsphase genau an diesem Punkt ab. Sie übernehmen sozusagen deren „Erziehung“ und missbrauchen ihr mangelndes Reflexionsvermögen. So funktioniert Fanatismus. Er zeichnet sich durch das unbedingte Fürwahrhalten vorgegebener Vorstellungen aus sowie durch Intoleranz gegenüber jeder abweichenden Meinung.

Fanatismus an sich ist nicht therapiebar. Doch fünf Jahre „wegsperren“ kann auch keine Lösung sein!

Das stimmt, aber „Einsitzen“ ist in unserer Gesellschaft immer noch die einfachste Lösung. So ist man Straftäter los und braucht sich nicht weiter zu kümmern. „In einigen Jahren ist eh vergessen, was da einmal war“, denken viele. Werden mit einer Verurteilung Akten geschlossen, besteht eine große Gefahr! Jeder einzelne Fall gehört genau erörtert. Zwar ist jede Causa individuell und komplex, aber in Expertisen lässt sich genau analysieren, wo Fehlentwicklungen begonnen haben. Daraus können wir ableiten, wo überall man künftig ansetzen muss.

Und das wäre?

Das hier soll keine Schuldzuweisung sein, aber Fakt ist, dass Präventionsarbeit in den Schulen, im familiären Umfeld und in der Jugendwohlfahrt geleistet werden muss. Man muss ein Sicherheitsnetz einbauen, das sofort wirksam wird, wenn Jugendliche mit radikalen Gruppen liebäugeln. So etwas gibt es bisher nicht. Ich bin jedes Mal schockiert, wenn ich sehe, wie schlecht Jugendämter, Krisenzentren und Wohngemeinschaften personell ausgestattet sind. Wie wenige Psychologinnen und Sozialpädagogen es dort gibt, die wirklich kompetent Hilfe anbieten können.

Überall wird gespart.

Natürlich ist das eine Frage des Geldes. Aber jetzt müssen wir entscheiden: Was ist uns diese Vorbeugung wert?

Als oft unterschätzte psychische Krankheit unserer Zeit gilt der pathologische Narzissmus. Symptome dieser Persönlichkeitsstörung sind unter anderem ein gewisser Größenwahn, unstillbares Verlangen nach Aufmerksamkeit und Bewunderung, fehlendes Einfühlungsvermögen, chronisch schwelende Wut, ein labiler Selbstwert. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Narzissmus und Terrorismus?

Ja, Terrorismus hat tatsächlich narzisstische Komponenten. Das eigene Selbst wird massiv überbewertet, durch Anschläge werden narzisstische Bedürfnisse befriedigt: „Ich bin wichtig“, „Ich kann die Menschheit retten – oder vernichten“, „Ich kämpfe für Allah“. Menschen, die sich wichtig und mächtig darstellen wollen, fühlen sich daher besonders angesprochen. Sie kompensieren ihre Hilflosigkeit durch Gewalt. In der Pubertät ist Narzissmus als Teil der Persönlichkeit in der normalen Entwicklung vorhanden. Erst im frühen Erwachsenenalter kristallisiert sich heraus, ob er pathologisch ist.

Das kolportierte Durchschnittsalter der „Gotteskrieger“ liegt zwischen 15 und 30. Ist diesen Männern bewusst, dass Terrormilizen ihre Emotionen wie Hass, Neid, Zorn und Rache für den Krieg instrumentalisieren?

Nein. So weit wird nicht reflektiert.