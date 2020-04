Der gezähmte Spargel

Deshalb waren auch das Löffelchen Zucker und die Semmel im Kochwasser, welche die bitteren Aromen mildern beziehungsweise binden sollten, durchaus gerechtfertigt. Heutzutage wird man sich richtig schwertun, bitteren weißen Spargel zu finden. Süßlich und anbiedernd mild ist er geworden, man hat ihm sozusagen das Wilde ausgetrieben. Wenn das so weitergeht, geht er bald als Nascherei durch, so gefällig schmeichelt er dem Gaumen. Schade, dass das Wegzüchten der Bitterstoffe so gut funktioniert hat. Abgesehen davon, dass ein solides Maß an Bitterkeit einem geregelten Stoffwechsel durchaus zuträglich ist, macht es Gerichte auch komplexer und interessanter. Ich helfe mir da auf zweierlei Art. Erstens kommt mir ganz sicher kein Zucker ins Kochwasser, und zweitens bekommt der weichgespülte Spargel bittere Aromen an seine Seite, so kommt wieder etwas Schwung in die Sache. Mit Grapefruit funktioniert die Taktik recht gut, die fruchtigen Aromen stehen sowohl dem Spargel als auch den Linsen gut zu Gesicht.