Das Kreuz mit dem Kreuz

Du denkst an nichts Böses, bist schon für ein nettes Treffen hergerichtet und willst nur noch schnell den Geschirrspüler einräumen. Es schießt dir ganz plötzlich bei einer Bückbewegung in den Rücken ein, du lässt dich vor Schmerzen auf den Boden fallen und rufst nach deinem Mann, weil du dich keinen Millimeter mehr bewegen kannst. So gruselig, dieser Hexenschuss – so hilflos ist frau, wenn das Kreuz streikt! Ich wusste immer schon, dass mir die vermaledeite Hausarbeit irgendwann zum Verhängnis werden würde (es ist beim Geschirrspülerbefüllen passiert). Also ich werde künftig einfach keinen Haushalt mehr machen mein Mäuschen in Luftpolsterfolie eingepackt am Boden herumrollen und engelsgleich auf aerodynamischen stoßgedämpften Wunderschühchen durch die Pasinger Lande gleiten. Und der Rest , wie Stress, Verpflichtungen und Alltag, kann mir den Buckel runterrutschen, anstatt zum Kreuz fürs Kreuz zu werden.