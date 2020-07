„Wir befinden uns in einer paradoxen Situation“, betont Universitätsprofessor Christian Schubert. Der Psychoneuroimmunologe beschäftigt sich an der Innsbrucker Universitätsklinik für Medizinische Psychologie mit dem Wechselspiel von Psyche, Gehirn und Immunsystem. Das, was wir in den vergangenen Wochen und Monaten unterlassen mussten, sei exakt das, was uns guttut und unser Immunsystem gesund hält: soziale Kontakte zu Familie und FreundInnen, Geselligkeit, menschliche Nähe und Berührungen. „Die Auswirkungen der dramatischen Ausgangsbeschränkungen werden wir noch viele Jahre spüren“, befürchtet der Experte.

Stress durch Ängste und Einsamkeit

Menschen, die allein leben, mussten oftmals ganz auf soziale Kontakte und Alltagsberührungen wie Händeschütteln und Umarmungen verzichten. Die Isolation nagt weiterhin an alten Menschen – insbesondere jenen in Altenheimen –, die vielfach ohne Nähe zu ihren lieben Angehörigen auskommen müssen.

„Andere mussten ihren Frust, ihre Existenzängste, ihre Depression und ihre Aggression innerhalb der eigenen vier Wände austragen“, nennt der Mediziner ein weiteres Problem. ExpertInnen warnten schon zu Beginn des Lockdowns vor einem Anstieg von häuslicher Gewalt. Schubert befürchtet „desaströse Situationen“ nicht nur für Frauen, sondern vor allem für Kinder. „Ich rede von körperlichem, emotionalem und sexuellem Missbrauch“, betont er. „Traumatisierte Kinder sind gefährdet, an langfristigen Immunstörungen zu leiden, weil ein sich entwickelndes Immunsystem äußerst sensibel auf belastende, kalte und missbräuchliche Lebensumstände reagiert.“

Ganzheitlicher Blick

Dass der Lockdown Frauen und Kindern besonders zu schaffen machte, bestätigten zuletzt mehrere Untersuchungen: Analysen der Universität Wien im Monat März ergaben, dass Frauen deutlich unzufriedener mit ihrer Lebenssituation waren als Männer; vor der Krise war es genau umgekehrt. Eine Onlineumfrage der Kinderfreunde zeigt, dass Kinder und Jugendliche die Isolation als sehr belastend erlebten. Nicht einmal der Hälfte der Befragten ging es „eh gut“.

Was der Arzt außerdem kritisiert: Die Fokussierung auf das „böse Virus“, das es um jeden Preis in den Griff zu bekommen gilt, sei eine einseitige Sicht auf die Pandemie. Sie wird den ganzheitlichen Bedürfnissen von Menschen nicht gerecht. Die Folgen sind Einsamkeit, Angst und chronischer Stress, alles Faktoren, die unsere Immunabwehr schwächen. „Man vergisst, dass die Rechnung nicht ohne den Wirt – die Menschen und ihr Immunsystem – gemacht wird“, betont Schubert.

Statt präventiv die Abwehrkräfte zu stärken, ist der Lebensstil vieler ohnehin geprägt von Stress und (Zeit-)Druck. Nicht nur alte und chronisch kranke Menschen, auch chronisch Gestresste haben eine reduzierte Immunabwehr. „Es fehlt dann vor allem genau an jenen Immunfaktoren, wie beispielsweise bestimmten weißen Blutkörperchen, den Typ-1-T-Helferzellen, die uns bei einer viralen Infektion schützen“, warnt der Arzt.

Indem wir den Blick auf das Gute in unserem Leben richten, „positiv durch die Krise“ gehen, stärken wir das Gefühl der Selbstwirksamkeit und unsere Abwehrkräfte. „Bei Menschen mit einer positiven Lebenseinstellung beobachtete man in Studien tatsächlich eine verbesserte Immunsituation sowie eine Verringerung von Entzündungsfaktoren“, sagt der Arzt und Psychologe.