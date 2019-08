Damenwahl #6

Als Alleinerzieherin wisse sie, wie das ist, wenn man bei Behörden wie eine Bittstellerin vorsprechen muss. Sie wisse, wie das ist, wenn man versuchen muss, irgendwie mit wenig Geld durchzukommen, und dann auch womöglich noch schief angeschaut wird – könnte man nicht einfach mehr arbeiten? Gute Idee, und wer sorgt inzwischen für die Kinder?

Die Parteivorsitzende der Liste JETZT, Maria Stern, warb für ihre Fraktion im ORF-Sommergespräch unter anderem mit der Glaubwürdigkeit, die sie aus persönlicher Lebenserfahrung ziehe. Alleinerziehend mit drei Kindern ist sozusagen typisch weiblich, die Statistiken bestätigen das hinlänglich. Wie sie auch dokumentieren, dass die Armutsgefahr für kaum eine Gruppe größer ist, Frauen wie Kinder. Noch immer gibt es keine Regelung des Unterhaltsvorschusses, der unabhängig von der Leistungsfähigkeit des säumigen Unterhaltsverpflichteten auf das Konto des überwiegend erziehenden Elternteiles einlangte.

Ist es nun in Ordnung, dass eine Politikerin mit ihrer persönlichen Erfahrung wirbt? Ist es Anbiederung, weil sie als Nationalratsabgeordnete doch nun dieser Bredouille längst entkommen ist? Oder ist es vorbildlich, frühere prekäre Lebensumstände nicht zu behübschen, sondern offensiv zum Thema zu machen? Politik und politische Vertreter agieren in der Regel nach Gruppeninteressen. Ob Wirtschaftsbünde oder Gewerkschaften, ob Bundesländer, Volksgruppen oder Berufsfelder, man versucht durchzubringen, was die eigene Klientel erwartet. Kann man mit der Gruppe der Alleinerziehenden als „Hausmacht“ in eine Wahl gehen? Dass jemand wie Frau Stern diese Menschen mit ihren spezifischen Erfahrungen zum öffentlichen Thema macht, erweitert das Spektrum der Wahrnehmung, wer in Österreich unter welchen Umständen lebt. Und abgesehen davon ist es sehr irritierend, dass gerade höchst belastete Frauen und ihre Kinder so wenig selbstverständlich Unterstützung und einen wertschätzenden Umgang erwarten dürfen. Wenn es dazu eine Wahl braucht, um das anzusprechen, ist es wenig gut bestellt um das menschenfreundliche „Hoamatland“.