Christine Haiden, Renate Gratzl und Anneliese Pflügelmayr veranstalten am kommenden Freitag einen Benefiz-Weihnachtsbasar in Linz. Angeboten werden kleine künstlerische Weihnachtsgeschenke, in Handarbeit hergestellte Armbänder, Billetts, Strickteddys, Einkaufsnetze, Taschen, Schlüsselanhänger aber auch viele kulinarische Köstlichkeiten.

35 verschiedene Sorten in 800 Gläsern

„Welt der Frauen“ Chefredakteurin Christine Haiden steuert selbstgemachte Marmeladen bei. Die Früchte stammen aus dem eigenen Garten und von Fruchtspenden anderer Gärtnerinnen und Gärtner.

Daneben gibt es Kekse, Konfekt und Chutneys und eine Verkostung von edlen Whisky- und Rumsorten. Der Erlös aller Spenden geht an den Verein Zuflucht und an Asylwerber/innen und Asylberechtigte, etwa an eine junge afghanische Mutter, die gerade dabei ist, sich eine eigene Existenz aufzubauen und jeden Cent gut brauchen kann für ihre eigene Ausbildung und die ihrer Kinder.

Christkindl-Benefiz-Markt

Freitag, 6. Dezember 2019, 14.00 bis 20.00 Uhr

Hauptplatz 14, Linz (Stiege 1, 2. Stock)