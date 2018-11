Ein Busserl an alle Keks-Liebhaber

„Welt der Frauen“ erstmals auf der BUCH WIEN

Backe, backe Kekse. Rechtzeitig vor Weihnachten präsentiert „Welt der Frauen“ auf der BUCH WIEN ein neues, ganz besonderes Keksbuch auf dem Stand F 26 gegenüber der Kochbühne. Koch- und Backexpertin Barbara Haiden stellt mit „Lieblingskekse“ ein unkonventionelles Werk vor. Darin verraten „Welt der Frauen“-MitarbeiterInnen die Rezepte ihrer Lieblingskekse, mit so mancher humorvollen Geschichte als ganz besondere Zutat. Denn am besten schmeckt immer noch die Erinnerung. So haben die ambitionierten Hobby-BäckerInnen zu jedem Rezept, das sie für das Back-Kompendium geschrieben haben, berührende Worte mitgeschickt: „Die erinnern mich an meine Oma“, „Wenn ich die esse, denke ich an meine Mama“, „Das Rezept gibt es schon seit Generationen bei uns“, „Weihnachten wäre ohne diese Kekse für mich nicht komplett“ und so weiter. Beim Sichten bemerkte Kochredakteurin Barbara Haiden, dass die Rezepte allesamt eher einfach und weit weg von Patisserie-Schnick-Schnack waren. Was wiederum zeigt: Am besten schmeckt, wozu man eine Beziehung hat. Und diese führt meist zur Bindung an einen Menschen.

Bei der BUCH WIEN 18 gibt es am 11. November um 11 Uhr einen Auftritt von Barbara Haiden und dem „Welt der Frauen“-Team auf der Kochbühne.