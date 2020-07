Buchempfehlung: Meine Schwester, die Serienmörderin

Detektivgeschichten in gehobenen Klassen, köstliches Essen, schicke Gesellschaft. Das bietet dieser Roman glücklicherweise nicht. Er erzählt von Korruption in Lagos, er erzählt von der Macht der Männer und deren Gewalt. In klaren, einfachen Sätzen erzählt die Autorin von Lebensumständen, von gewalttätigen Männern, von Faulheit, von Frustration: Soviel Wahrheit verlangt nach vielen Dialogen und Hauptsätzen, für die Behübschung von Elend boten sich hier keine Schachtelsätze der Vertuschung an. Zack-Bum, viel steht zwischen den Zeilen.

Zum ersten Mal waren wir größer

Wer Krimis mag, in denen das Böse am Ende verliert, muss hier nicht weiterlesen. Das Böse ist hier nämlich wenig fassbar, es gibt die Verzweifelten, die Verführenden und die Verführten. Es gibt viel sympathisches Grau, kein arrogantes Schwarz-Weiß und keine Klugscheißerei. Die Schwester der Ich-Erzählerin bringt Männer um. Sie tötet sie mit einem Messer, einen vielleicht auch mit Drogen. Und dann ruft sie an und dann beginnen wir zu lesen. Ich konnte nicht mehr aufhören, ich las den Roman in einem durch.