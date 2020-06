Buchempfehlung: Fliegenpilze aus Kork

Resilienz in unsicheren Verhältnissen

Der Roman erschien 2017, er begeisterte und begeistert mich. Ich beschäftige mich mit Resilienz, Überleben in schwierigen Verhältnissen, und frage mich immer: Was lässt Kinder im Kontext nicht ganz stabiler, aber überaus liebevoller Erwachsener gedeihen, glücklich sein, lieben? Das Buch gab mir einige Antworten auf diese Fragen. Daher mache ich jetzt eine Ausnahme und stelle ein Buch aus dem Jahr 2017 vor: Tauchen Sie mit mir ein in das liebevolle Chaos eines Vaters mit seiner Tochter, später mit zwei Töchtern, das auch Schmerzhaftes und Wütendes bietet.

Wandel einer bedingungslosen Kinderliebe

Der Roman hat eine klare, einsichtige Struktur. Er beginnt mit „Geboren werden“ – „Eins werden“ – „Zwei werden“ – vielleicht ist sogar die Interpunktion „Geboren werden.“ wichtig. Er endet mit „Zwanzig werden“. Man kennt sich also aus und folgt den kurzen Episoden der Ich-Erzählerin: Zu Beginn lebten die Eltern noch zusammen, als sie zwei Jahre alt wird, trennen sie sich. Nach der Trennung sieht ihn das Mädchen lange nicht, er kauft in Griechenland für seiner Exfrau ein oranges Kleid, will es ihr schenken, sie nimmt es nicht an, danach hängt es viele Jahre in dem Kasten des Vaters und riecht fremd. Sogleich könnte man ein passendes Foto komponieren oder das Bild dieses Kleides zu malen beginnen: Die wenigen, treffgenauen Sätze bilden den Rahmen, die eigene Phantasie taucht den imaginären Pinsel in Farbe, Traurigkeit kann man auch in orange malen und Verlorenheit und ein wenig Hoffnung wohl auch. So liest man das Leben an den Vater-Tagen der 5-Jährigen