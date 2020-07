Buchempfehlung: Die Detektive vom Bhoot-Basar

Jai genießt Fernsehsendungen wie „Police Petrol“ und „Live Crime“: Selbstverständlich ist es für ihn daher, dass er mit seinem Assistenten nach Bahadur, jenem Kind sucht, das als erstes aus dem Slum verschwunden ist. Viele folgen, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, schließlich ist auch Runu-Didi weg: Die Familien haben einen Verdacht. Denn am Rande des Slums, in den Hochhäusern, wo viele Frauen für andere putzen, gibt es eine sehr reiche Lady in einem Penthouse. Die Kinder sind hungrig, aber gleichzeitig aufmüpfig, die Dialoge zeugen von großem Witz und einiger Selbstherrlichkeit, sie sind schlau, sie könnten etwas erreichen. Aktuell verschwinden in Indien jeden Tag etwa 180 Kinder in Indien, es geht um Organspenden und Missbrauch. Dieses Thema nimmt gegen Ende des Romans heftig an Fahrt auf, die Eltern werden interviewt, Armut ist auf einmal ein Thema für die Medien: Die Leute wollen ihre Kinder zurück. Sie wollen, dass die Täter ins Gefängnis kommen. Aber das wird nicht geschehen, das wissen alle.