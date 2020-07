Buchempfehlung: Achterbahn

Manches ist zu wahr, um schön zu sein

Lida Winiewicz blickt in dieser Rückschau klar, differenziert, mit Augenzwinkern und klugen Einsichten auf siebzig Jahre konstanter Berufsausübung zurück. Sie schaut genau, hier und da schenkt sie ihren Leserinnen und Lesern ein Augenzwinkern, eine von Vertrauen zeugende Bemerkung über so manchen eitlen Gecken, der ihren Weg kreuzte. Sie erzählt von ihren Fehlern und rät davon ab, je zu behaupten „Das und das passiert mir nie wieder“. Sie wird ausgenutzt, ihr Name als Autorin wird unterschlagen. Als ihr Steuerberater sich splitternackt nach einer abendlichen Beratung vor ihr präsentiert, kontert sie nur „Sie werden sich verkühlen!“ und flüchtet. Damals, in den Fünfzigerjahren, hätte sie wohl bei Öffentlichmachen dieses Übergriffs die Bemerkung zu hören bekommen: „Sie waren bei ihm in der Wohnung! Das musste er als Einverständnis empfinden!“ – Hat sich seither Nennenswertes geändert, fragt man sich auf den weiteren Seiten, den vielen Episoden, die von mutigen Frauen und deren Arbeitsverhältnissen erzählen?

Als Übersetzerin ist sie damals schneller als die Konkurrenz, die Verträge dafür sind im Hinblick auf das Honorar sittenwidrig. Als sich Lida Winiewicz an einem Preisausschreiben des Theaters der Courage für ein Drama über ein Minderheitenproblem beteiligt, gewinnt sie mit dem Drama „Das Leben meines Bruders“ den ersten Preis (1960). Das Preisgeld blättert sie für ein kleines Schwarzes hin, denn jetzt, jetzt prasseln doch wohl die Einladungen zu weiteren Erfolgen auf sie nieder.