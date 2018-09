Bist du eigentlich auf eine Kata­strophe vorbereitet?“, fragte mich mein Vater vor einigen Wochen. Zuerst verstand ich nicht, was er mit der Frage überhaupt meinte. Echte Katastrophen – Kriege, Flucht, Armut, Naturkatastrophen – kenne ich nur aus den Abendnachrichten oder der Zeitung. Wie viele Menschen lebe ich in einer „Sicherheitsblase“ und denke im Alltag wenig an die Möglichkeit, dass mir selbst eine Katastrophe widerfahren könnte.

Mein Vater denkt daran aber offenbar schon. „Bist du vorbereitet, wenn durch einen Blackout alles tagelang stillsteht oder ihr durch eine Naturkatastrophe von der Außenwelt abgeschnitten seid?“, fragte er. Selten konnte ich eine Frage so eindeutig verneinen. Mein Handy-Akku ist meistens im roten Bereich, ebenso sieht es mit dem Dieseltank meines Autos aus. Wir haben derzeit gezählte vier Batterien in Vorrat. An Bargeld sind es vielleicht 20,00 Euro. Unsere Speisekammer ist zwar ganz gut gefüllt, aber ich zweifle, ob wir uns lange sinnvoll von dem Inhalt ernähren könnten. Wir haben derzeit drei Liter Wasser im Haus. Wenn unser Wasser abgedreht würde, wären wir also relativ bald an unseren Grenzen. Wenn wir wegen Arbeiten an der örtlichen Wasserleitung für wenige Stunden kein Wasser haben, fällt mir immer wieder auf, wie oft man es braucht, ohne sich dessen bewusst zu sein. Unsere Taschenlampen sind meistens im ganzen Haus verteilt, und Feuerzeuge müssen wir schon bei Tageslicht relativ lange suchen. Im Stockdunkeln möchte ich mir das lieber nicht vorstellen. Diese recht ernüchternde Inventur finde ich zwar im Moment ganz amüsant, ob das allerdings auch noch im Notfall so ist?

DIE KISTE UNTER DER TREPPE

Meine Antwort lautete also: „Nein. Ich bin wirklich nicht gut vorbereitet.“ Mein Vater hingegen hat sich kürzlich eine Kiste mit den wichtigsten Dingen für den Notfall zusammengestellt und verwahrt sie nun im Keller. Darin befinden sich Dokumente, Bargeld, Nahrungsmittel. Das erstaunt mich einigermaßen, weil ich ihn nicht als sehr ängstlich kenne. Er scheint es wirklich ernst zu meinen mit dem Thema, denn als wir uns ein paar Tage später sehen, gibt er mir die Kopie eines Artikels aus der deutschen „Zeit“ mit. In dem Essay „Die Kiste unter meiner Treppe“ schreibt der Journalist Georg Heil über seine Notfallbox für den Katastrophenfall – mit Lebensmitteln, Notfallradio, Medikamenten, Verbandskasten und anderen ­Utensilien –, die er in einem Hohlraum unter seiner Treppe verstaut hat, und hofft nun, dass er sie niemals braucht. Viele seiner FreundInnen belächeln ihn dafür, schauen ihn an, als sei er „durchgeknallt“ und glaube an eine bevorstehende Apokalypse. Dabei orientiere er sich lediglich an den Empfehlungen des deutschen Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Kata­strophenhilfe, das empfiehlt, sich mit Essen und Getränken für 14 Tage zu bevorraten. Dass man in eine solche Lage kommen kann, sei gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man KatastrophenschützerInnen und EnergieexpertInnen glaubt. Es sei nicht die Frage, ob uns ein Blackout trifft, sondern nur wann: Diesen Satz sagen fast alle, die sich mit dem Thema „Energiehaushalt“ auseinandersetzen. Netzüberlastung und technische Gebrechen, extreme Wettererscheinungen, terroristische Anschläge, Sabotage und Cyberkriminalität sind laut Zivilschutzverband die potenziellen Gefährdungen eines funktionierenden Energienetzes.

