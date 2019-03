Bier und Rosen

So ein Frauentag ist schon der Hit. Ich kann mir den zynischen Unterton nicht verkneifen, wenn ich mir die aktuelle Lage in punkto Stellung der Frau in der österreichischen Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur anschaue. Keine merkliche Reduktion des Gehaltsunterschiedes, die massive Kürzung für Fördergelder z.B. für Fraueninitiativen, bizarre Einsparungen allerorts und eine drohende Altersarmut, für die sich die Republik mal schämen sollte! Die Liste meiner Beanstandungen wird von Jahr zu Jahr eher länger als kürzer, aber Hauptsache, es gibt an der Tankstelle um‘s Eck fünf Prozent auf alle Autoputzmittel, ein Billigimportroserl obendrauf und die Dorfkneipe gibt jeder Frau das dritte Bier aus. Wie soll ich das mal meiner Tochter erklären? „Gell, Mama, ihr seid damals ausgewandert, damit ich auch mal so viel verdiene wie mein Bruder.“