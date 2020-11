Ausgezeichnete Reportage

Erster Gratulant war Caritaspräsident Michael Landau. Er sagte in seinem Statement: „Als Caritas sind wir überzeugt: Das Antlitz einer Gesellschaft nimmt gerade auch in dieser Krise daran Maß, wie mit den Schwächsten umgegangen wird. Und ähnlich verhält es sich vielleicht auch mit gutem Journalismus: Er sollte auch die Sorgen und Nöte jener in den Blick nehmen, die über keine Lobby verfügen. Die PreisträgerInnen geben diesen Menschen ein Gesicht.“ Dazu ergänzte Michael Rab, Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien: „Österreich braucht verantwortungsvollen Journalismus als reflektierendes Korrektiv und letztlich als zentralen gesellschaftlichen und demokratischen Beitrag.“

Prälat-Ungar-Preis

Der Prälat-Leopold-Ungar-JournalistInnenpreis wurde von der Caritas der Erzdiözese Wien und der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien zum 17. Mal vergeben. Namensgeber ist Leopold Ungar (1912-1992). Der Präsident der Caritas prägte jahrzehntelang maßgeblich den Aufbau der anerkannten Hilfsorganisation.

Die Auswahl der prämierten Arbeiten liegt in den Händen einer unabhängigen Jury – bestehend aus Roland Machatschke, Susanne Scholl, Andrea Puschl, Cornelia Krebs, Ingrid Brodnig, Florian Klenk und Irene Brickner.