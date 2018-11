Auf der Curry-Spur

Sri Lanka als neue Heimat

Die 38-jährige Niederösterreicherin Sylvia Kren hat sich aus der Ferne in Sri Lanka verliebt, denn neben ihrem Studium für Kultur- und Sozialanthropologie hat sie in der sri-lankischen Botschaft in Wien gearbeitet und nach einer Reise auf die Curryinsel beschlossen, ihre Zelte in Kandy, der ehemaligen Königsstadt, aufzuschlagen. Vorab hatte sie bereits die Sprache, Singhalesisch, gelernt, und seit 2010 ist sie in Kandy als Deutschlehrerin in einer privaten Schule angestellt. Seit 2013 besitzt Sylvia Kren außerdem eine kleine Gewürzplantage, wo sie Pfeffer, Nelken, Muskatnüsse, Kakao, Vanille, Zimt, Kokosnüsse sowie Früchte und Gemüse anbaut. Durch ihre Sprachkenntnisse hat sie einen tiefen Einblick in die Kultur bekommen.

Welche Gewürze dürfen in keinem sri-lankischen Haushalt fehlen?

Sylvia Kren: Wer in einen singhalesischen Haushalt in Sri Lanka einzieht, trägt (als Buddhistin oder Buddhist) gleich nach der Buddhastatue Kurkuma, Currypulver und Salz hinein. Weiters werden als Hauseinstand Chilipulver, Pfeffer und Curryblätter gekauft.

Was ist Ihre sri-lankische Lieblingsspeise?

Meine Lieblingsspeise ist eigentlich eine Beilage: Pol Sambol (Kokosnuss-Sambol). Es schmeckt frisch und würzig und man kann es zu allem essen – zu Reis, zu String-Hoppers (gedämpften Reisnudeln), zu Hoppers oder einfach zum Brot.

Was sollte man in Sri Lanka unbedingt erlebt haben?

Die „Perahera“ ist eine festliche buddhistische Prozession im Juli und August in Kandy mit fast 100 geschmückten Elefanten und Tausenden von TänzerInnen und MusikerInnen. Ein Erlebnis ist auch die sri-lankische Gastfreundschaft, der man überall auf der Insel begegnet.

Wie ist die Stellung der Frau in Sri Lanka?

Laut Gesetz haben Frauen die gleichen Rechte wie Männer, oft sind sie den männlichen Familienmitgliedern aber untergeordnet. Es kommt natürlich immer auf die Familie an. Die Gesellschaft ist patriarchalisch organisiert, aber in der jungen Generation ist dieses Bild schon aufgebrochen. Dennoch werden Mädchen und Frauen viel stärker von der Familie kontrolliert, und es wird in Sachen moralischen Verhaltens von Frauen viel mehr erwartet als von Männern. Das stereotype Idealbild einer Frau wird sehr hochgehalten, und die Mutter steht dabei über allen.