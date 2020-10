Wo das Abendrot wartet

Hier ist sie also“, dachte ich. Hier findet man sie, wenn man sie braucht! Für romantische Stunden, um abends zur Ruhe zu kommen, oder bei allzu großer Sehnsucht nach dem griechischen Meer.

Wie praktisch, dass man nur an diese Stelle fahren muss, wo die Sonne verlässlich einen auf Tiefstand macht. Vielleicht sogar zu jeder Zeit des Tages? So zumindest deutete ich das Schild.

Und spann sogleich Ideen für weitere Hinweise dieser Art, die die Zeit im Raum verankern könnten. Zum Beispiel „Geburtstag“, fix in die Kindergartentür eingraviert. „Wandertag“ an die Innenseite des Haustores. „Frühstückszeit“ an die Tür eines Cafés, „Mittagsschlaf“ an die Rückseite des Beifahrersitzes (wo meine Tochter es dann lesen kann, wenn sie schließlich lesen kann). Und noch frecher: „Das erste Mal“ über das Bett. „Urlaub“ auf den Badezimmerspiegel. „Das letzte Mal“ an die Kühlschranktür.

Vielleicht waren es diese Gedanken, die mich gestern Ja sagen ließen, als mein Mädchen fragte, ob wir einen Adventkalender basteln könnten. Es waren zwei innige Stunden, die wir, zur Unzeit und doch voll Inbrunst, zeichnend, klebend und mit viel „Ah“ und „Oh“ beim Öffnen der Türchen verbrachten. Ich denke, der „Advent“ sollte auch seinen fixen Platz bekommen, damit ich ihn finde, wenn ich ihn will. Ich glaube, ich gebe das Schild außen an meine Wohnungstür, und freue mich, wenn jemand hereinschaut, vielleicht mit großen Augen und offenem Mund._