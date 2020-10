3 Phase drei: Verhandeln.

Oder der Deal mit Gott.

Ihre Erkrankung zwang Petz dazu, sich mit dem Tod zu „treffen“ und sich vorzustellen, was wäre, wenn sie mit ihm gehen müsste. Sie entwickelte eine ambivalente Beziehung zu ihm, einmal war er Freund, einmal Feind. In Momenten, in denen es ihr schlecht ging, wollte sie, dass er sie holt und in „die schöne Wohnung, die Gott ihr in seinem Haus bereitet hat“, bringt. Dann dachte sie an ihre Kinder und ungeborenen Enkelkinder. Wenn sie sie kennenlernen wollte, musste sie überleben. Sie ging in einen Dialog mit Gott. „Herr, hilf mir, zu erkennen, welchen Sinn meine Erkrankung hat“, bat sie.

4 Phase vier: Depression.

Oder die Erkenntnis, dass kämpfen nichts bringt.

Fünf Jahre nach dem Tod ihres Sohnes trennten sich Renate Hanisch und ihr Mann. Sie hatten eine glückliche, sehr enge Beziehung geführt, eine, in der sie einander alles waren und der Gedanke, getrennt zu sein, sich anfühlte, als „müsste ich mir einen Arm abschneiden“, sagt Hanisch. Der Schmerz um den Tod des Sohnes schweißte das Paar eine Zeit lang noch näher zusammen, dann entwickelten die beiden sich auseinander. Ihr Mann glaubte an den Selbstmord des Sohnes und lehnte Unterstützung bei der Bewältigung seiner Trauer ab. Er wurde depressiv und nahm Medikamente. Renate Hanisch dagegen vertraute auf ihr Gefühl, glaubte an einen Unfall und suchte sich Hilfe. Neben der Psychotherapie besuchte sie auch eine Selbsthilfegruppe. Dort hörte sie, dass Eltern, die ein Kind verloren haben, nie wieder glücklich werden könnten. Sie aber wollte ihren eigenen Weg gehen, einen, der mit ihrem Mann zusammen nicht möglich war. Irgendwann war die Angst, ohne ihn zu sein, nicht mehr so groß wie der Wunsch nach einem Neuanfang für beide. Renate Hanisch, die immer überzeugt war, niemals alleine leben zu können, stellte fest, dass sie es doch konnte.

5 Phase fünf: Akzeptanz.

Oder wenn man einsieht, dass man sich selbst im Weg steht.

Sabine Schneider war kurz davor, aufzugeben. Es war ihr Stolz, der sie weitermachen ließ. Sie kämpfte, bis ihre Söhne in der Schule IntegrationslehrerInnen bekamen. Hätte sie diese Menschen nicht gefunden, die für sie da waren, wäre sie in der Psychiatrie gelandet, ist sie sich heute sicher. Sie gestaltete Listen, damit ihre Söhne wussten, wie sie sich benehmen sollten, und belohnte sie mit Gummibärchen. „Menschen mit Asperger befolgen nur, was einer Logik entspricht“, sagt Schneider. Einmal, als sie mit ihrem mittleren Sohn von der Schule nach Hause ging und schon auf seine Schreitirade wartete, war sie erstaunt: Das Schreien blieb aus.

Sie versprach ihrem Sohn einen Smiley auf seiner Liste und erklärte ihm, dass dieser Smiley auch auf ihrem Gesicht stehen würde, wenn er auf sie hörte. Als ihr Sohn anfing zu verstehen, war Schneider gerührt davon, wie er Zusammenhänge herstellte, um die Welt zu begreifen. Sie erkannte, dass ihre Mühen nicht umsonst waren und ihre Kinder sich trotz der Schwierigkeiten großartig entwickelten. Sie fing an, zu akzeptieren, und konzentrierte sich auf das, was sie und ihre Söhne bereits geschafft hatten. „Ich wollte solch ein Leben nicht, aber ich wollte drei Kinder“, sagt Schneider. Heute führe sie ein gutes Leben. Vor einigen Jahren absolvierte sie die Ausbildung zur Lebensberaterin und unterstützt heute Eltern, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie sie damals.

Bis Renate Hanisch wirklich akzeptieren konnte, was ihr passiert war, dauerte es sieben Jahre. Doch als das gelungen war, konnte sie sich dem Leben zuwenden. Sie las Selbsthilfebücher, fühlte sich wieder mehr als „Teil des Ganzen“ und verspürte auch öfter Glück. Sie glaubt, dass alles, was passiert, einem höheren Sinn folgt und jeder Mensch eine Aufgabe in seinem Leben zu erfüllen hat. Ihre war es, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und eigenständig zu werden. Manchmal kommen auch noch schlechte Tage und mit ihnen der Schmerz, aber sie ziehen vorüber wie Tag und Nacht. Hanisch weiß heute, dass akzeptieren nicht bedeutet, keine negativen Gefühle mehr zu haben, sondern diese Gefühle nicht überhandnehmen zu lassen und zu spüren, dass das Glück, zu leben, überwiegt.

Nach der Chemotherapie und einer Operation ging Astrid Petz auf Rehabilitation. Sie fand heraus, dass sie bereits seit ihrer Kindheit ihre Grenzen missachtet hatte. Immer war es ihr wichtig gewesen, was andere über sie dachten, sie hatte sich nicht erlaubt, müde zu sein, und hatte sich immer mehr aufgebürdet. Jetzt fühlte sich Petz plötzlich vom Leben beschenkt, sie würde einen neuen Weg gehen, würde „Nein“ sagen, wenn ihre Kräfte nicht reichten, und Verantwortung abgeben, die sie nicht tragen wollte. Sie schloss ihr Studium in Logopädagogik und Existenzanalyse ab, das sie vor ihrer Diagnose begonnen hatte. Vor Kurzem eröffnete sie ihre eigene Therapiepraxis. Der Teil in Astrid Petz, der nicht hörte, wenn es ihr schlecht ging, verschwand genauso wie der Knoten in ihrer Brust. Bis heute sind beide nicht mehr zurückgekommen. Meist lässt sich der Sinn von Krisen erst im Rückblick erkennen. Astrid Petz entdeckte ihre innere Freiheit und Stärke, und sie weiß heute, dass ihre Krankheit zu keinem Zeitpunkt eine Strafe war.

* Name von der Redaktion geändert