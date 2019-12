Knapp zwei Wochen vor Heiligabend wird das Oberösterreichische Adventsingen das Publikum im Linzer Musiktheater in Weihnachtsstimmung versetzen. „Welt der Frauen“-Chefredakteurin Christine Haiden führt durch einen Abend mit Klängen der traditionell-volksmusikalischen Steirischen Harmonika, mit den 177 Saiten des Ensembles Saitenblick aus Salzburg und Bayern und mit den Blechbläsern von Vario Brass, die seit mehr als 20 Jahren zu den Brass-Stars in Oberösterreich zählen. Ein besonderer Höhepunkt wird der Auftritt der Obersalzboarischen Sänger, die mit Volksmusik aus verschiedenen Regionen in Salzburg, Bayern und Oberösterreich auf den Advent einstimmen. Die drei Sängerinnen des Wiesberger Dreigesangs runden das Programm mit verzaubernd-besinnlichen volksmusikalischen Klängen ab. Dieses stimmungsvolle Konzert bringt erstmals Volksmusik auf die Bühne des Musiktheaters und entsteht in Zusammenarbeit mit dem OÖ Seniorenbund.

ERSTES OBERÖSTERREICHISCHES ADVENTSINGEN

Samstag, 14. und

Montag, 16. Dezember 2019, 19.30 Uhr

Großer Saal Musiktheater Linz

Kartenservice +43 (0)732/76 11-400

kassa@landestheater-linz.at

www.landestheater-linz.at